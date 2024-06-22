Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье
Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани
23 июня, в Казани на территории озера Лебяжье пройдет Сабантуй с разнообразной программой, посвященной обычаям и традициям татарского народа.
Мероприятие начнется в 9 утра, гостей мероприятия ждёт четыре сцены, выступления татарских артистов и фольклорных коллективов.
Фудкорт предложит более 70 точек питания, а многодетные семьи получат 50% скидку при предъявлении удостоверения.
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