Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

23 июня, в Казани на территории озера Лебяжье пройдет Сабантуй с разнообразной программой, посвященной обычаям и традициям татарского народа.

Мероприятие начнется в 9 утра, гостей мероприятия ждёт четыре сцены, выступления татарских артистов и фольклорных коллективов.



Также для гостей будут организованы мастер-классы по ремеслам, зона йоги, ловля рыб и многое другое.Фудкорт предложит более 70 точек питания, а многодетные семьи получат 50% скидку при предъявлении удостоверения.