адэль Замалтдинов высказался о дедовщине в казанском клубе «Ак Барса»
«Ак Барс»
В период межсезонья в хоккейном клубе «Ак Барс» из Казани произошли заметные перемены в составе.
В команду пришли молодые игроки, которые успешно интегрировались в основной состав. Среди них — 19-летний нападающий Радэль Замалтдинов. В интервью для Championat.com Радэль Замалтдинов поделился своими впечатлениями от адаптации к взрослой хоккейной среде.
По словам молодого хоккеиста, в команде к нему относятся с уважением, и нет никаких проявлений дедовщины. Более того, опытные игроки, такие как Дмитрий Яшкин, Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Кирилл Семёнов, активно помогают ему советами и всегда готовы поддержать.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец