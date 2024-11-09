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адэль Замалтдинов высказался о дедовщине в казанском клубе «Ак Барса»

В период межсезонья в хоккейном клубе «Ак Барс»...

«Ак Барс»

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В период межсезонья в хоккейном клубе «Ак Барс» из Казани произошли заметные перемены в составе.

В команду пришли молодые игроки, которые успешно интегрировались в основной состав. Среди них — 19-летний нападающий Радэль Замалтдинов. В интервью для Championat.com Радэль Замалтдинов поделился своими впечатлениями от адаптации к взрослой хоккейной среде.

По словам молодого хоккеиста, в команде к нему относятся с уважением, и нет никаких проявлений дедовщины. Более того, опытные игроки, такие как Дмитрий Яшкин, Дмитрий Юдин, Никита Лямкин и Кирилл Семёнов, активно помогают ему советами и всегда готовы поддержать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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