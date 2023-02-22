"Ад кромешный": МЧС Татарстана предупредило об опасной непогоде 23 февраля

МЧС Татарстана пообещало существенное ухудшение погоды и сильную метель 23 февраля

В праздничный день, 23 февраля, ожидается ухудшение погоды в Татарстане. По предварительному прогнозу, до 18 часов в регионе будут сильная метель и сильный ветер. Видимость местами ухудшится до 1 километра и менее.

МЧС РТ предупреждает о сильном снеге в южных и восточных районах, ветре до 18 м/с. На дорогах обрауются опасные снежные заносы.

"Водителям, которые планируют дальние поездки, нужно обратить внимание на техническое состояние своих машин, запастись топливом – не заправляйтесь на непроверенных АЗС, а также взять с собой теплые вещи, продукты и зарядку для телефона", - посоветовали в МЧС.

23 февраля в республике температура воздуха ночью, при прояснениях, может упасть до 23 градусов мороза, днем же ожидается от -8 до -13 градусов.

