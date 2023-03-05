А жизнь-то начала налаживаться: после резкого скачка цены на продукты в Татарстане начали стабилизироваться

Цены на продукты в Татарстане после резкого скачка вверх начали стабилизироваться

По данным Татарстанстата, цены на продукты в республике после резкого скачка начали постепенно стабилизироваться.

Это становится понятно из данных, опубликованныха за период с 20 по 27 февраля.

Лидером подорожания стали помидоры — их стоимость выросла на 4,72% (с 166,27 до 174,13 рубля за кг). На втором месте — бананы, цена на которые увеличилась на 3,34% (с 102,6 до 105,91 рубля). На третьем — репчатый лук с ростом 3% (с 45,04 до 46,4 рубля).

Остальные продукты питания подросли незначительно: на 1,31% подорожали яйца, на 0,94% - яблоки, на 0,88% - морковь, на 0,85% - пшено, на 0,66% - маргарин и на 0,58% - сухие молочные смести для детей.

Менее чем на 0,50% подорожали свекла, рис, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2-жирности, ржаной хлеб, а также говядина, вермишель, пшеничная мука и водка.

Есть продукты, которые и вовсе подешевели. Огурцы стали дешевле на 4,68%.

На 2,03% подешевели фруктово-ягодные консервы для детей и на 1,77% - сметана.