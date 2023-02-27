Новости Казани
· Служба новостей

"А вы на себе ощутили?": мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте зарплат в столице Татарстана

Мэр Ильсур Метшин сообщил о росте зарплат в Казани
"А вы на себе ощутили?": мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте зарплат в столице Татарстана

Фото: yandex.ru

За прошедший 2022 год средняя зарплата в Казани увеличилась на 9,2% и достигла 53,7 тыс. рублей, при этом у сотрудников, задействованных на производственных предприятиях, средняя зарплата составила более 60 тыс. рублей. Об этом на отчётной сессии Казанской городской Думы сообщил градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин.

"Размер средней заработной платы - 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года - почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%", - подчеркнул он.

Кроме того мэр отметил, что индекс промышленного производства Казани составил 109,7%, а объём отгруженной продукции достиг отметки в 644 млрд рублей, что составило в сумме более 11% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

8 часов назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Новости мира

день назад

На Донбасс он и ездит: нашелся двойник украинского лидера Владимира Зеленского

дезинфекция квартиры от тараканов в жуковский газом

Новости России

5 часов назад

"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева

Новости России

день назад

The Economist опубликовал записи солдата ВСУ о реальном положении украинских войск на фронте

замена барабана стиральной машины аристон в Москве

Новости России

14 часов назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане на Масленицу спалили чучело, подозрительно похожее на российского президента Путина

Новости России

8 часов назад

"Сбитые летчики": в ДНР из пленных солдат ВСУ создали особый батальон
Новости Казани
5 часов назад

Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

Двое маленьких детей погибли на трассе в Татарстане в страшной аварии с грузовиком

Общество

36 минут назад

Неэффективно, но девушки от этого умирали десятками: стало известно, как предохранялись наложницы в гареме султанов Османской империи

Новости России

час назад

"Чего боялись, то и началось": украинские власти признали начало полномасштабного наступления России в ЛНР

Новости России

3 часа назад

С позывным "Малой": стало известно о самом молодом российском командире в зоне спецоперации на Украине

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане на Масленицу спалили чучело, подозрительно похожее на российского президента Путина
"Бережно относилась к словам и языку": умерла профессор КФУ Татьяна Николаева
Новости Казани
час назад

"Бережно относилась к словам и языку": умерла профессор КФУ Татьяна Николаева

Новости Казани

3 часа назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Новости Казани

3 часа назад

В Казани в торговых центрах ловили подростков из ЧВК "Редан": задержали 16 человек

Новости России

5 часов назад

"После этого приказа Зеленскому нужно будет срочно бежать и прятаться": Рогов заявил, что наступление ВСУ на юге станет фатальным для Киева
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть
Редакция помогает
5 дней назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть