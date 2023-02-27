"А вы на себе ощутили?": мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте зарплат в столице Татарстана

Мэр Ильсур Метшин сообщил о росте зарплат в Казани

За прошедший 2022 год средняя зарплата в Казани увеличилась на 9,2% и достигла 53,7 тыс. рублей, при этом у сотрудников, задействованных на производственных предприятиях, средняя зарплата составила более 60 тыс. рублей. Об этом на отчётной сессии Казанской городской Думы сообщил градоначальник столицы Татарстана Ильсур Метшин.

"Размер средней заработной платы - 53 780 рублей с ростом на 9,2%. А на средних и крупных предприятиях по итогам 11 месяцев 2022 года - почти 63 тыс. рублей, рост на 13,9%", - подчеркнул он.

Кроме того мэр отметил, что индекс промышленного производства Казани составил 109,7%, а объём отгруженной продукции достиг отметки в 644 млрд рублей, что составило в сумме более 11% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.