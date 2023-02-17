"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"

Житель Казани подозревается в серии мошенничеств в отношении пожилых людей

Житель Казани подозревается в серии мошеннических действий по отношению к пенсионерам.

В полицию обратились три пенсионерки, заявившие, что их обманули аферисты. Во всех случаях неизвестные использовали схему с якобы попавшис в ДТП родственником. С троих бабушек аферисты взяли около 600 тысяч рублей

В короткие сроки полицейские вышли на след подозреваемого.

"16 февраля оперуполномоченные отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 31-летнего курьера. Мужчина признался, что забрал деньги пенсионерок. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Расследование продолжается, а полицейские тем временем ищут новых пострадавших от деятельности фигуранта.