Новости Казани
· Служба новостей

"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"

Житель Казани подозревается в серии мошенничеств в отношении пожилых людей
"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"

Фото: dela.ru

Житель Казани подозревается в серии мошеннических действий по отношению к пенсионерам.
В полицию обратились три пенсионерки, заявившие, что их обманули аферисты. Во всех случаях неизвестные использовали схему с якобы попавшис в ДТП родственником. С троих бабушек аферисты взяли около 600 тысяч рублей

В короткие сроки полицейские вышли на след подозреваемого.

"16 февраля оперуполномоченные отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали 31-летнего курьера. Мужчина признался, что забрал деньги пенсионерок. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Расследование продолжается, а полицейские тем временем ищут новых пострадавших от деятельности фигуранта.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

9 часов назад

"Выжидают момент": аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине

Новости мира

день назад

Крушение неизбежно: в США летом ожидается дефолт, весь мир "сотрясет" большой кризис

сетка в вентиляции от москитов

Новости Казани

день назад

"Никто оттуда еще не вернулся": в России продолжается расследование об отчаянном послании мобилизованных из Татарстана

Редакция помогает

2 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

ремонт камер заднего вида в Краснодаре

Новости Казани

день назад

"Попросил убежища в обмен на секреты родины": бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160

Новости России

день назад

Из всех орудий: утром по Украине нанесли сокрушительный ракетный удар с кораблей ВМФ РФ

Новости мира

13 часов назад

"Началось": украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России

Новости России

день назад

"Маме звонили": российский военнопленный рассказал, чего от него добивались украинцы в плену
Новости Казани
10 часов назад

Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

Новости России

3 часа назад

Как схоронили Зеленского: надгробный памятник президенту Украины нашли совершенно случайно, но умрет он только 2 марта

Новости России

3 часа назад

Путин подписал: появился важный закон о поддержке супругов военных, погибших в зоне СВО

Новости мира

6 часов назад

На Украине дали слово, что уничтожат Россию через три месяца

Новости мира

6 часов назад

"Хлопцы, Путина поймали!": гражданин Украины Владимир Путин рассказал, как ему живется на родине с таким именем
"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"
Новости Казани
45 минут назад

"А вы его не встречали?": в Казани полиция ищет тех, кто пострадал от действий мошенника - большого "специалиста по старичкам"

Новости Казани

6 часов назад

"Она умерла, но не умерла наша надежда": собака, которую в Казани в ЖК живодер расстрелял, умерла через три недели

Новости Казани

6 часов назад

"Лестницы у вас коротки": в Казани замерзающего рабочего через несколько часов сняли с крыши

Новости Казани

7 часов назад

В Казани пациентов госпиталя для ветеранов кормили пищей, приготовленной с нарушениями норм
Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею
Редакция помогает
4 дня назад

Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею