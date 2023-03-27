А ведь не 37-й год, вроде: в Казани жители пожаловались на не дающих жить нормально "стукачей"
Фото: соцсети
В Казани жители в социальных сетях пожаловались на "стукачей", которые с невероятной энергией и рвением фотографируют машины, припаркованные с какими-либо нарушениями.
Подобные жалобы вызывают в Сети большие споры. Одни казанцы уверены, что "не 37-й год, а потому стукачами быть даже как-то стыдно", другие считают, что речь идет не о "стукачах", а о сознательных людях, которые помогают дисциплинировать водителей и сохранить зеленые зоны и газоны.