А ведь не 37-й год, вроде: в Казани жители пожаловались на не дающих жить нормально "стукачей"

Жители Казани жалуются на "стукачей", не дающих нормальной жизни

В Казани жители в социальных сетях пожаловались на "стукачей", которые с невероятной энергией и рвением фотографируют машины, припаркованные с какими-либо нарушениями.

Подобные жалобы вызывают в Сети большие споры. Одни казанцы уверены, что "не 37-й год, а потому стукачами быть даже как-то стыдно", другие считают, что речь идет не о "стукачах", а о сознательных людях, которые помогают дисциплинировать водителей и сохранить зеленые зоны и газоны.