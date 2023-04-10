Житель Казани стал мошенником, полагая, что работает на актрису Анджелину Джоли

Житель Казани не смог устоять, когда получил сообщение в социальной сети от ... Анджелины Джоли. Красотка написала 19-летнему казанцу, что ей очень нужно отмыть некоторые "серые" доходы через Россию и пообещала не только личную благодарность жителю Казани, но и 5-10 процентов от суммы, которую он сможет в РФ легализовать.

В задачу парня входило снимать наличные в банкоматах и передавать курьеру голливудской дивы. Он быстро оформил две карты на свое имя и скоро на одну пришли 950 тысяч рублей. Деньги парень пошел снимать в банк, но банкирам операция показалась подозрительной и счет был заблокирован.

Денежные средства красотки Джоли несколько раз не получилось обналичить ни в Казани, ни в Чебоксарах, куда отчаявшийся поверенный поехал в попытке снять наличку.

Все счета были блокированы, на парня возбудили уголовное дело. Сейчас ищут и мошенника, который представлялся голливудской знаменитостью.

