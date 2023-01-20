"А он у вас вообще умирает!": Минздрав Татарстана рассказал, почему и зачем мужчину лечили от разных болезней
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В Минздраве Татарстана прокомментировали ход лечения Максима Лукашина из Лениногорска, которому никак не могут поставить точный диагноз и лечат от разных болезней с ноября 2022 года.
Как пишет 116.RU, анализы мужчины не могут быть сделаны быстрее установленных сроков.
Татарстанец Максим Лукашин заболел в ноябре. И поначалу его лечили от межребеной невралгии, потом, когда результата от лечения не было, начали лечить от пневмонии. В начале года решили, что лечить пациента и вовсе следует от онкологии.
Мужчину перевозят из одной больницы в другую, причем не в рамках одного города, а из Лениногорска в онкоцентр Альметьевска и обратно. Спустя несколько месяцев врачи стали открыто говорить супруге Максима, что он просто-напросто умирает.
Сама же женщина считает, что врачи отчаялись и не хотят толком разобраться в заболевании Максима.
В Минздраве РТ с женой пациента не согласны. Там указывают, что для постановки диагноза нужны результаты анализов, а делают их в установленные сроки.
"Срок выполнения патолого-анатомических исследований, необходимых для гистологической верификации злокачественного новообразования, не должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления материала. В ряде случаев проведения обычного гистологического исследования биопсии бывает недостаточно. Опухоль имеет крайне неспецифичное микроскопическое строение, которое не позволяет поставить окончательный диагноз", — прокомментировали в Минздраве Татарстана.