"А он у вас вообще умирает!": Минздрав Татарстана рассказал, почему и зачем мужчину лечили от разных болезней

В Минздраве Татарстана прокомментировали ход лечения Максима Лукашина из Лениногорска, которому никак не могут поставить точный диагноз и лечат от разных болезней с ноября 2022 года.

Как пишет 116.RU, анализы мужчины не могут быть сделаны быстрее установленных сроков.

Татарстанец Максим Лукашин заболел в ноябре. И поначалу его лечили от межребеной невралгии, потом, когда результата от лечения не было, начали лечить от пневмонии. В начале года решили, что лечить пациента и вовсе следует от онкологии.

Мужчину перевозят из одной больницы в другую, причем не в рамках одного города, а из Лениногорска в онкоцентр Альметьевска и обратно. Спустя несколько месяцев врачи стали открыто говорить супруге Максима, что он просто-напросто умирает.

Сама же женщина считает, что врачи отчаялись и не хотят толком разобраться в заболевании Максима.

В Минздраве РТ с женой пациента не согласны. Там указывают, что для постановки диагноза нужны результаты анализов, а делают их в установленные сроки.