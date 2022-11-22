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"Я не трус": в Татарстане многодетный врач детской больницы добровольцем отправился в зону СВО на Украину

"Я не трус": в Татарстане многодетный врач детской больницы добровольцем отправился в зону СВО на Украину

Фото: Минздрав РТ

Решение отправиться добровольцем в зону СВО на Украину принял челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нияз Ахмадуллин. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

"Я поеду защищать Родину, я не трус". И пошел сам", - передали близкие Нияза его слова.

У 59-летнего врача четверо детей. Он так же родился в большой семье, где старшая сестра из пяти детей работала медсестрой. С детства Ахмадуллин мечтал стать врачом.

С 1982 по 1984 год он отслужил в армии, а позже поступил в КГМУ, исполняя мечту. После обучения он работал в поликлиниках Казани, с 1994 года начал помогать детям в ДРКБ.
На передовую отправился в качестве врача.

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