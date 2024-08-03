«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

«Заслуженный бомж России» приехал в Казань из Сочи.

58-летний Сергей Рычков из Перми уже более 30 лет живет без крыши над головой и паспорта. Однако мужчина не жалуется на свою судьбу, а, наоборот, наслаждается свободой.

"Я - Свободный Человек", - так он сам себя называет.

Сергей Рычков путешествует автостопом, на этот раз он приехал в Казань и посетил «Приют человека», где поделился своими размышлениями о жизни и планами на будущее.

«Я ангел земной, куда я захочу, туда и полечу. Вы знайте, когда делаешь добро людям и они рядом радуются, наверное и небеса радуются. И самое главное, трудности в нашей жизни создаются для того, чтобы их преодолевать. Упал - вставай на колени, а потом с открытыми руками иди и радуйся» - рассказывает Сергей.

Без паспорта знаменитый бомж лишен многих возможностей: он не может путешествовать на дальние расстояния, посещать врача или найти работу. Но он не унывает и продолжает наслаждаться жизнью, как может и поражает мудрыми мыслями.

«Я всем говорю, что нужно быть деревьями плодоносящими - приносить добрые плоды, потому что дерево, не приносящее добрые плоды, срубают и бросают в огонь» - поделился своими размышлениями Сергей Рычков.

Несмотря на сложную судьбу поражает подход мужчины к жизни и его оптимизм.