9-классники в Казани избили сверстницу за обидное прозвище

Причиной конфликта между подростками, в результате которого одна из школьниц оказалась избита, стало резкое высказывание. Девочка назвала нескольких одноклассниц «девушками лёгкого поведения», что вызвало бурную реакцию с их стороны.

Все участники учатся в одной школе, но в разных классах. Тёплых дружеских отношений между ними не было, однако они были знакомы. После услышанного оскорбления несколько девушек решили, что должны отстоять свою честь. С собой они привели и нескольких подростков-мальчиков, которые, по словам очевидцев, в конфликт не вмешивались и наблюдали со стороны.

Во время разбирательства девочки не отрицали своей вины. В полиции они признались, что действительно применили силу. Избиение прекратилось только после того, как у пострадавшей сломались очки, а на лице появились гематомы.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося, пишет Mash Iptash.