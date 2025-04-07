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· 16+ · Екатерина Елисеева

9-классники в Казани избили сверстницу за обидное прозвище

Во время разбирательства девочки не отрицали св...

pixabay

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Причиной конфликта между подростками, в результате которого одна из школьниц оказалась избита, стало резкое высказывание. Девочка назвала нескольких одноклассниц «девушками лёгкого поведения», что вызвало бурную реакцию с их стороны.

Все участники учатся в одной школе, но в разных классах. Тёплых дружеских отношений между ними не было, однако они были знакомы. После услышанного оскорбления несколько девушек решили, что должны отстоять свою честь. С собой они привели и нескольких подростков-мальчиков, которые, по словам очевидцев, в конфликт не вмешивались и наблюдали со стороны.

Во время разбирательства девочки не отрицали своей вины. В полиции они признались, что действительно применили силу. Избиение прекратилось только после того, как у пострадавшей сломались очки, а на лице появились гематомы.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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