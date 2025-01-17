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· 16+ · Екатерина Елисеева

85% арендных казанских квартир доступны для семей с детьми

Интересно, что в Набережных Челнах аренда кварт...

pixabay.com

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В Казани и Набережных Челнах около 85% квартир для аренды допускают проживание семей с детьми, что соответствует средним показателям по стране. Хотя города демонстрируют достаточно высокий уровень доступности жилья для таких семей, они всё же уступают лидерам рейтинга. Так, в Оренбурге, Новосибирске и Красноярске доступное для семей жильё составляет 95–96% от общего числа, что является лучшим результатом в России. Об этом progorodchelny рассказали на сайте ЦИАН.

Интересно, что в Набережных Челнах аренда квартир, где разрешено проживание с детьми, обходится дороже: однокомнатные квартиры стоят в среднем на 18% больше, чем те, где дети запрещены. В Казани этот разрыв менее заметен — всего 10%.

Самым сложным для семей с детьми остаётся Ставрополь, где только 74% арендных квартир открыты для таких арендаторов. Это существенно ниже среднего по России уровня в 87%.

Эксперты объясняют нежелание сдавать жильё семьям страхами за сохранность имущества. Однако в целом доля квартир, доступных для семей с детьми, продолжает расти, что хорошо заметно и в Казани, и в Набережных Челнах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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