802 водителя привлечены к ответственности: в Казани на Файзи сбили трехлетнего ребенка

На улице Файзи в Казани сбили 3-летнюю девочку

В Казани накануне, 24 сентября, на улице Файзи напротив дома №14А 35-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на трехлетнюю девочку. Сообщается, что переходила на проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате аварии ребенок был отпущен из медицинского учреждения после оказания необходимой медицинской помощи.

За прошедшие выходные 802 водителя и 263 пешехода были привлечены к административной ответственности на нарушение правил дорожного движения. Среди них 162 автолюбителя - за нарушение правил применения ремней безопасности, 11 - за нарушение правил перевозки детей и 20 - за управление транспортным средством с признаками опьянения.