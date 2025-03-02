76% казанцев начали работать еще в студенческие годы
Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/789822/
Большинство жителей Казани – 76% – начали трудовую деятельность еще в студенческие годы. Такие данные представило исследование «Авито Работа».
Чаще всего первыми профессиональными навыками во время учебы обзаводились специалисты в сфере продаж и недвижимости (89%). На втором месте оказались сотрудники, работающие с персоналом (86%), а на третьем – представители автомобильного бизнеса (84%).
Среди студентов и выпускников 21% подрабатывали не по специальности, а 22% находили временную или частичную занятость в своей профессиональной сфере, например, занимались фрилансом или сезонной работой. Подработки были популярнее среди студентов вузов: 13% совмещали учебу с работой по специальности, а сейчас так делают 16%. Выпускники ссузов реже имели подобный опыт – лишь 10–11% респондентов сообщили о подработках.
Наибольший процент тех, кто совмещал учебу и работу, оказался среди респондентов старше 65 лет (82%), а среди 44–64-летних таких было 77%.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец