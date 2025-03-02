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76% казанцев начали работать еще в студенческие годы

Большинство жителей Казани – 76% – начали трудо...

Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/789822/

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Большинство жителей Казани – 76% – начали трудовую деятельность еще в студенческие годы. Такие данные представило исследование «Авито Работа».

Чаще всего первыми профессиональными навыками во время учебы обзаводились специалисты в сфере продаж и недвижимости (89%). На втором месте оказались сотрудники, работающие с персоналом (86%), а на третьем – представители автомобильного бизнеса (84%).

Среди студентов и выпускников 21% подрабатывали не по специальности, а 22% находили временную или частичную занятость в своей профессиональной сфере, например, занимались фрилансом или сезонной работой. Подработки были популярнее среди студентов вузов: 13% совмещали учебу с работой по специальности, а сейчас так делают 16%. Выпускники ссузов реже имели подобный опыт – лишь 10–11% респондентов сообщили о подработках.

Наибольший процент тех, кто совмещал учебу и работу, оказался среди респондентов старше 65 лет (82%), а среди 44–64-летних таких было 77%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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