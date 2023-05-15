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58% парков и скверов Казани уже обработаны от клещей и грызунов

В Казани от клещей и грызунов обработали уже 58% парков и скверов
58% парков и скверов Казани уже обработаны от клещей и грызунов

Фото: открытые источники

58% парков и скверов Казани, пользующихся популярностью у гостей и жителей города, уже обработаны от грызунов и клещей. Остальное будет обработано до конца мая текущего года.

Как только вода в водоемах немного прогреется, проведут противомалярийную обработку.
Об этом проинформировал руководитель Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Он отметил, что обработка завершена в парке Горького, в парке Победы, в "Континенте", в парке Урицкого. Обработали "Черное озеро", "Крылья Советов", "Сосновую рощу", Горкинско-Ометьевский лес.

Также завершена обработка у Центра семьи "Казан", у Дворца земледельцев и всех прогулочных зон у Кремлевской набережной, на территории озер Верхний, Средний, Нижний Кабан и Лебяжье.

Работы доверены экспертам Дезинфекционной станции Казани, оплачиваются из республиканского бюджета.

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