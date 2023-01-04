53-летняя женщина погибла утром в результате жесткой аварии в Татарстане

53-летняя пассажирка иномарки скончалась от стращных травм в результате смертельного ДТП в Азнакаевском районе Татарстана.

Все случилось сегодня утром: 60-летний водитель Volkswagen столкнулся с машиной Ford, которой управлял 22-летний парень.

53-летняя женщина была пассажиркой Ford, она умерла в карете скорой помощи. Кроме того, увечья получили два пассажира предполагаемого виновника ДТП, передает пресс-служба ГИБДД РТ.

Подробности случившегося устанавливаются. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, Ford буквально превратился в груду металла.

