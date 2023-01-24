52 жителя Татарстана получили Ордена Мужества за подвиги в ходе военной спецоперации на Украине

Накануне, на встрече с российским президентом Путиным, президент РТ Рустам Минниханов сообщил, что уже 52 татарстанца награждены Орденами Мужества за проявленные героизм и смелость в зоне специальной военной операции на Украине. По словам Минниханова, сейчас на фронте, помимо мобилизованных, присутствуют два татарстанских батальона - "Тимер" и "Алга".

Героями России стaли 6 татарстанцев (участников СВО). Трое из них пoгибли. Ещё 52 жителя республики награждены Орденами мужeства.