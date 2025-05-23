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5 вузов Татарстана попали в престижный рейтинг Forbes

Сразу пять вузов Татарстана попали в обновлённы...

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Сразу пять вузов Татарстана попали в обновлённый рейтинг лучших университетов России по версии Forbes.

Наибольший успех показал Университет Иннополис, совершив рывок с 29-го на 16-е место. Учреждение стало лидером среди всех вузов страны по качеству академической среды, что особенно отметили авторы рейтинга.

Казанский федеральный университет (КФУ) немного снизил свои позиции, опустившись с 19-го на 20-е место. При этом Казанская государственная консерватория им. Жиганова приятно удивила: она поднялась с 75-й на 48-ю строчку.

Менее удачно обстоят дела у КНИТУ-КАИ им. Туполева, который потерял сразу 32 позиции и занял 70-е место. Также сдали позиции Казанский государственный медицинский университет, который оказался на 77-й строчке, опустившись с 73-й.

Рейтинг Forbes оценивает вузы по нескольким ключевым критериям: репутация у работодателей, качество образования, доля иностранных студентов, научная активность и уровень выпускников. В топ-3 оказались МФТИ, ВШЭ и МГУ.

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