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5 декабря сказочный поезд Деда Мороза приедет в Казань

5 декабря сказочный поезд Деда Мороза приедет в Казань

Фото: barnaul.bezformata.com

5 декабря на железнодорожный вокзал Казань-1 прибудет сказочный поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника сделает остановку в столице Татарстана в 15:35. Об этом сообщает мэрия Казани.

Поезд состоит из 19 вагонов, в которых есть салон-приемная, сцена, "Сказочная деревня" для игр и квестов, ресторан и сувенирная лавка. Вагоны будут следовать за паровозом, украшенным гирляндами из сотен фонариков.

Жителей Казани ожидает развлекательная праздничная программа у поезда Деда Мороза. Окунуться в атмосферу зимней сказки помогут артисты и аниматоры. Вход свободный.

В самой передвижной резиденции гостей будут принимать по заранее приобретенным билетам на сайте проекта, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Путешествие по стране Дед Мороз начал из Великого Устюга 22 октября. Поезд преодолеет 33 тысячи км по стране. Состав также сделает остановку в Йошкар-Оле, Ижевске и других городах.

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