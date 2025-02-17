48-летний ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев покинул свой пост

По предварительным данным, новым ректором вуза станет Кирилл Охоткин, занимающий пост заместителя генерального директора по науке в АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева». 48-летний ученый имеет степень доктора физико-математических наук и является лауреатом премии правительства России имени Гагарина за достижения в космической сфере. Предприятие, где он работает, разрабатывает и производит спутники для связи, телевещания, навигации и геодезии и входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

Полный переход Охоткина на должность ректора состоится после выборов, подготовка к которым начнется сразу после его прибытия в вуз. Его кандидатура была согласована еще в конце прошлого года, однако процесс затянулся из-за бюрократических формальностей и необходимости завершить текущие дела на прежнем месте работы.

Тем временем семья Алибаева продолжает судебное разбирательство с прокуратурой Татарстана. Летом 2023 года надзорное ведомство потребовало изъять у родственников ректора три квартиры и взыскать 24 млн рублей. Осенью суд принял решение в пользу прокуратуры, однако процесс оспаривания продолжается в вышестоящих инстанциях, пишет «БИЗНЕС Online».