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43-летнего жителя Казани обвинили в хранении дома оружия и боеприпасов

43-летнего жителя Казани обвинили в незаконном хранени и оружия и боеприпасов
43-летнего жителя Казани обвинили в хранении дома оружия и боеприпасов

Фото: открытые источники

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов жителем Казани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиниельное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Казани утверждено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконные переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

По версии следствия, в 2017-2022 г.г., в течение пяти лет, обвиняемый незаконно переделал охолощенный пистолет и изготовил не менее 29 патронов, а также приобрел в неустановленном месте 3 патрона и взрывчатое вещество массой 16,3 грамма. Запрещенные предметы мужчина хранил дома вплоть до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Свою вину мужчина полностью признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

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