40% казанцев во сне видят свою работу

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, что около 40% жителей Казани во сне ночью видят свою работу. И чаще всего "продолжают трудиться" во сне учителя и менеджеры по работе клиентами.

Реже всего видят сны про работу дизайнеры и сисадмины. А если смотреть на гендерные различия, что работа чаще снится женщинам (46%), чем мужчинам (35%).

Если же отталкиваться от уровня доходов, то люди с высоким уровнем заработка видят работу во сне гораздо чаще, чем те, кто получает мало.