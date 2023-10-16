40-летнего казанца осудили за убийство товарища

В Казани вынесли приговор 40-летнему жителю, которого признали виновным в убийстве товарища. О деталях процесса рассказали в республиканской прокуратуре.

В Кировском районе прокуроры поддержали обвинение в отношении казанца. По данным следствия, в ночь на 18 февраля мукжчина во время распития спиртного с товарищем получил от друга удар в лицо, не стерпел, свалил его задушил при помощи одежды.

Вину в убийстве мужчина признал частично. Суд постановил отправить его в колонию строгого режима на 7,5 лет.