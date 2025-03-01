4 марта в Московском и Авиастроительном районе отключат воду
Фотограф: Nithin PA: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/2583028/
С 9:00 4 марта до 9:00 5 марта в Московском и Авиастроительном районах Казани будет отключено водоснабжение. Это связано с подключением нового складского комплекса к централизованным сетям водоснабжения. Ограничения коснутся домов на улицах Беломорская, Гудованцева, Обнорского, Тэцевская и Химиков.
Для заказа автоцистерны с водой можно обратиться по телефону: +7 (843) 231-62-60.
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