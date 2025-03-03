4 марта в Казани пройдет бесплатный день в музеях
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Каждый первый вторник месяца в Казани проходит день открытых дверей в музеях, когда все желающие могут посетить их бесплатно. В этом году 4 марта у жителей и гостей города появится возможность познакомиться с историей, искусством и культурой Татарстана без затрат.
Какие музеи можно посетить бесплатно?
- Национальный музей Республики Татарстан на ул. Кремлёвская, д. 2
Здесь собрано более 800 000 экспонатов, отражающих богатое прошлое республики.
- Музей-заповедник «Казанский Кремль», который включает в себя несколько музеев и выставочных залов.
Другие музеи, доступные для бесплатного посещения:
- Литературный музей Габдуллы Тукая – посвящён жизни и творчеству великого татарского поэта
- Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина – рассказывает о двух выдающихся деятелях культуры
- Дом-музей Ленина – место, где жил и работал лидер революции
- Музей-квартира Мусы Джалиля – посвящён памяти поэта и героя
- Музей композитора Назиба Жиганова – рассказывает о жизни и творчестве знаменитого татарского композитора
- Музей Е.А. Боратынского – посвящён русскому поэту-романтику
Полный список музеев можно найти на официальном сайте Казанского Кремля.
Как получить бесплатный билет?
Вход осуществляется по билетам, которые выдаются в кассах музеев в день посещения. Чтобы избежать неудобств, стоит заранее уточнить режим работы и возможные изменения в расписании.
Почему стоит воспользоваться этой возможностью?
- Расширить кругозор – узнать больше о культуре и истории Татарстана
- Прикоснуться к искусству – посетить выставки и экспозиции, которые вдохновляют
- Провести время с пользой – отличный вариант для семейного отдыха и обучения
Не упустите шанс бесплатно познакомиться с культурным наследием Казани 4 марта!
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