4 марта в Казани пройдет бесплатный день в музеях

Каждый первый вторник месяца в Казани проходит день открытых дверей в музеях, когда все желающие могут посетить их бесплатно. В этом году 4 марта у жителей и гостей города появится возможность познакомиться с историей, искусством и культурой Татарстана без затрат.

Какие музеи можно посетить бесплатно?

Национальный музей Республики Татарстан на ул. Кремлёвская, д. 2

Здесь собрано более 800 000 экспонатов, отражающих богатое прошлое республики.

Музей-заповедник «Казанский Кремль», который включает в себя несколько музеев и выставочных залов.

Другие музеи, доступные для бесплатного посещения:

Литературный музей Габдуллы Тукая – посвящён жизни и творчеству великого татарского поэта

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина – рассказывает о двух выдающихся деятелях культуры

Дом-музей Ленина – место, где жил и работал лидер революции

Музей-квартира Мусы Джалиля – посвящён памяти поэта и героя

Музей композитора Назиба Жиганова – рассказывает о жизни и творчестве знаменитого татарского композитора

Музей Е.А. Боратынского – посвящён русскому поэту-романтику

Полный список музеев можно найти на официальном сайте Казанского Кремля.

Как получить бесплатный билет?

Вход осуществляется по билетам, которые выдаются в кассах музеев в день посещения. Чтобы избежать неудобств, стоит заранее уточнить режим работы и возможные изменения в расписании.

Почему стоит воспользоваться этой возможностью?

Расширить кругозор – узнать больше о культуре и истории Татарстана

Прикоснуться к искусству – посетить выставки и экспозиции, которые вдохновляют

Провести время с пользой – отличный вариант для семейного отдыха и обучения

Не упустите шанс бесплатно познакомиться с культурным наследием Казани 4 марта!