39 жителей Казани за три дня стали жертвами аномальных морозов

За минувшие трое суток в скорую помощь с жалобами на переохлаждение и обморожения обратились 39 жителей Казани, сообщает горздрав столицы РТ.

В период с 6 по 8 января поступило 39 таких вызовов. 20 людям потребовалась помощь медиков из-за переохлаждения, а 19 человек получили обморожения разной степени тяжести. В больницы доставлены 11 человек.

Наиболее часто отмораживают запястья, кисти и пальцы рук, а также открытые участки тела - нос, щеки, уши.

Первый симптом, который должен насторожить, говорят медики, заключается в изменении цвета участка кожи, боль и чувство сильного жжения.

Среди рекомендаций - теплая одежда. Одеваться сейчас нужно многослойно. Так будет выше шанс не замерзнуть.

