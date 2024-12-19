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39 новых троллейбусов МАЗ доставили в Казань

Казань заполучила 39 новых троллейбусов МАЗ, ко...

Дарья Порсева

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Казань заполучила 39 новых троллейбусов МАЗ, которые полностью изменят облик общественного транспорта на восьми маршрутах города.

Торжественная презентация этих современных машин прошла сегодня у стен Казанской ратуши, где глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин оценили новинку.

Эти троллейбусы призваны заменить устаревшие модели на маршрутах No 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12 и 13, что позволит обновить почти треть всего парка троллейбусов в Казани, где в данный момент функционирует 186 единиц техники. Новые машины отличаются не только стильным дизайном, но и улучшенными характеристиками: мощные кондиционеры создадут комфортные условия для пассажиров, а сенсорная панель в кабине водителя упростит управление.

Заместитель главы исполкома Ильдар Шакиров отметил, что это одна из крупнейших поставок троллейбусов за последние годы – больше было лишь перед Универсиадой. Ожидается, что новые троллейбусы существенно снизят количество поломок и улучшат интервалы движения. Каждый день городской транспорт обслуживает порядка 700 тысяч пассажиров, и такие обновления несомненно сделают поездки более комфортными и надежными. Следующая партия новых троллейбусов поступит через 2–3 года, когда закончится срок службы моделей, выпущенных в 2015-2018 годах, сообщает Вечерняя Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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