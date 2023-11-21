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39% казанцев заявили, что хотят получить сюрприз на Новый год

39% казанцев заявили, что хотят получить сюрприз на Новый год

Фото: открытые источники

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Большинство жителей Казани определились с предпочтениями на Новый года. По данным аналитиков SuperJob, 24% казанцев намерены прямо объявить, что именно им надо в подарок. А вот на сюрприз согласны 39% жителей.

При этом 45% казанцев заявили, что им больше нравится получать подарки, 27% рассказали, что им нравится дарить подарки.

В рейтинг самых популярных подарков у казанцев вошли аксессуары (15%), деньги (14%), цветы (11%), техника и электроника (10%) и товары для хобби (5%).

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