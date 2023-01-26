36 криминальных авторитетов в Татарстане утратили свой статус

В колониях Татарстана сейчас содержатся 32 "лидера уголовно-преступной среды", сообщает руководитель УФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.

А еще 36 "братков", имевших вес в криминальной среде, утратили свой высокий преступный статус благодаря "оперативным мероприятиям", пишет "Бизнес Онлайн".

Также, по словам Хиалеева, в СИЗО и ИК Татарстана содержатся 44 человека, которых подозревают, обвиняют или уже осудили за преступления террористического и экстремистского характеров.