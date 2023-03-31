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35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)

35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)
35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)

Фото: открытые источники

На время проведения дорожного ямочного ремонта в столице Татарстана будут перекрыты 35 городских улиц. Об этом проинформировали в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани. Отмечается, что само ограничение движения будет носить локальный характер.

Речь идет о работах, которые стартовали сегодня, 31 марта. Продлятся они до 15 мая, закрытию подлежат дороги в Советском и Вахитовском районах города.

В Вахитовском районе:

  • ул. Айвазовского, на участке от ул. Роща Фрунзе до ул. Бутлерова;
  • ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;
  • ул. Батурина;
  • ул. Тази Гиззата, на участке от ул. Бурхана Шахиди до ул. Московской;
  • ул. Гаяза Исхаки, на участке от ул. Чернышевского до ул. Тази Гиззата;
  • переулок Кирова, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Московской;
  • ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Большой Красной;
  • ул. Московская, на участке от ул. Татарстан до ул. Ташаяк;
  • ул. Кави Наджми, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной;
  • ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Тихомирнова;
  • ул. Островского, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Нурсултана Назарбаева;
  • ул. Парижской Коммуны, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Нариманова;
  • ул. Петербургская, на участке от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева;
  • ул. Право-Булачная и ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до ул. Пушкина;
  • ул. Роща Фрунзе, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Айвазовского;
  • ул. Саид-Галеева, на участке от Кремлевской набережной до ул. Рустема Яхина;
  • ул. Университетская, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;
  • ул. Чернышевского, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского;
  • ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Габдуллы Тукая;
  • ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Московской.

В Советском районе:

  • ул. 8 Марта, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;
  • ул. Аграрная, на участке от ул. Космонавтов до пр. Победы;
  • ул. Гвардейская, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Даурской;
  • ул. Журналистов, на участке от ул. Губкина до Сибирского тракта;
  • ул. Губкина, на участке от ул. Космонавтов до ул. 1-й Владимирской;
  • пр. Альберта Камалеева, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Назиба Жиганова;
  • ул. Космонавтов, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Аграрной;
  • ул. Аделя Кутуя, на участке от пр. Альберта Камалеева до ул. Абжалилова;
  • ул. Патриса Лумумбы, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Космонавтов;
  • ул. Новаторов;
  • ул. Пионерская, на участке от Сибирского тракта до ул. Журналистов;
  • ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
  • ул. Попова, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;
  • ул. Сеченова;
  • Сибирский тракт, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Журналистов.
  • Ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Работы уже выполнены на мосту «Миллениум», третьей транспортной дамбе, Горьковском шоссе, пр. Ибрагимова, улицах Амирхана, Право-Булачной, Лево-Булачной, Чистопольской, Зорге и других.
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