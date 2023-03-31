35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)
Фото: открытые источники
На время проведения дорожного ямочного ремонта в столице Татарстана будут перекрыты 35 городских улиц. Об этом проинформировали в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани. Отмечается, что само ограничение движения будет носить локальный характер.
Речь идет о работах, которые стартовали сегодня, 31 марта. Продлятся они до 15 мая, закрытию подлежат дороги в Советском и Вахитовском районах города.
В Вахитовском районе:
- ул. Айвазовского, на участке от ул. Роща Фрунзе до ул. Бутлерова;
- ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;
- ул. Батурина;
- ул. Тази Гиззата, на участке от ул. Бурхана Шахиди до ул. Московской;
- ул. Гаяза Исхаки, на участке от ул. Чернышевского до ул. Тази Гиззата;
- переулок Кирова, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Московской;
- ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Большой Красной;
- ул. Московская, на участке от ул. Татарстан до ул. Ташаяк;
- ул. Кави Наджми, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной;
- ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Тихомирнова;
- ул. Островского, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Нурсултана Назарбаева;
- ул. Парижской Коммуны, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Нариманова;
- ул. Петербургская, на участке от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева;
- ул. Право-Булачная и ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до ул. Пушкина;
- ул. Роща Фрунзе, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Айвазовского;
- ул. Саид-Галеева, на участке от Кремлевской набережной до ул. Рустема Яхина;
- ул. Университетская, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;
- ул. Чернышевского, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского;
- ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Габдуллы Тукая;
- ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Московской.
В Советском районе:
- ул. 8 Марта, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;
- ул. Аграрная, на участке от ул. Космонавтов до пр. Победы;
- ул. Гвардейская, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Даурской;
- ул. Журналистов, на участке от ул. Губкина до Сибирского тракта;
- ул. Губкина, на участке от ул. Космонавтов до ул. 1-й Владимирской;
- пр. Альберта Камалеева, на участке от ул. Патриса Лумумбы до ул. Назиба Жиганова;
- ул. Космонавтов, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Аграрной;
- ул. Аделя Кутуя, на участке от пр. Альберта Камалеева до ул. Абжалилова;
- ул. Патриса Лумумбы, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Космонавтов;
- ул. Новаторов;
- ул. Пионерская, на участке от Сибирского тракта до ул. Журналистов;
- ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
- ул. Попова, на участке от ул. Заря до ул. Журналистов;
- ул. Сеченова;
- Сибирский тракт, на участке от ул. Николая Ершова до ул. Журналистов.
- Ямочный ремонт в Казани стартовал 13 марта. Работы уже выполнены на мосту «Миллениум», третьей транспортной дамбе, Горьковском шоссе, пр. Ибрагимова, улицах Амирхана, Право-Булачной, Лево-Булачной, Чистопольской, Зорге и других.