35 улиц Казани будут перекрыты из-за проведения ямочного дорожного ремонта (полный список)

На время проведения дорожного ямочного ремонта в столице Татарстана будут перекрыты 35 городских улиц. Об этом проинформировали в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани. Отмечается, что само ограничение движения будет носить локальный характер.

Речь идет о работах, которые стартовали сегодня, 31 марта. Продлятся они до 15 мая, закрытию подлежат дороги в Советском и Вахитовском районах города.

В Вахитовском районе:

ул. Айвазовского, на участке от ул. Роща Фрунзе до ул. Бутлерова;

ул. Астрономическая, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Батурина;

ул. Тази Гиззата, на участке от ул. Бурхана Шахиди до ул. Московской;

ул. Гаяза Исхаки, на участке от ул. Чернышевского до ул. Тази Гиззата;

переулок Кирова, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Московской;

ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Большой Красной;

ул. Московская, на участке от ул. Татарстан до ул. Ташаяк;

ул. Кави Наджми, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Профсоюзной;

ул. Туфана Миннуллина, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Тихомирнова;

ул. Островского, на участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Нурсултана Назарбаева;

ул. Парижской Коммуны, на участке от ул. Лево-Булачной до ул. Нариманова;

ул. Петербургская, на участке от ул. Пушкина до ул. Нурсултана Назарбаева;

ул. Право-Булачная и ул. Лево-Булачная, на участке от ул. Ташаяк до ул. Пушкина;

ул. Роща Фрунзе, на участке от ул. Тихомирнова до ул. Айвазовского;

ул. Саид-Галеева, на участке от Кремлевской набережной до ул. Рустема Яхина;

ул. Университетская, на участке от ул. Право-Булачной до ул. Кремлевской;

ул. Чернышевского, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Дзержинского;

ул. Бурхана Шахиди, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Габдуллы Тукая;

ул. Рустема Яхина, на участке от ул. Саид-Галеева до ул. Московской.

В Советском районе: