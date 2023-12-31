Новости Казани
· Алина Алмакаева

30 декабря в Казани поймали 11 пьяных водителей

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За 30 декабря в Казани сотрудникам ГИБДД удалось задержать 11 автомобилистов, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация была предоставлена пресс-службой ведомства.

Госавтоинспекция сообщила о 188 ДТП, произошедших в субботу, при этом только два человека пострадали, так как их сбил транспорт.

По данным пресс-службы, еще двое автомобилистов не обладали водительскими правами, разрешающими управление транспортным средством. Подозреваемых в совершении преступления доставили в полицейские участки.

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