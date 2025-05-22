3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Следствие установило, что в 1998 году один из подозреваемых, охваченный ревностью, решил избавиться от казанского бизнесмена. Он обсудил свой замысел с приятелем, и вместе они обратились к третьему знакомому — одному из авторитетов преступной группировки «Хади Такташ». За три тысячи долларов он согласился организовать преступление, подключив к нему ещё одного участника своей группировки. 28 января 1999 года предпринимателя застрелили на улице Серова в Казани.

Много лет спустя благодаря совместной работе специалистов, удалось найти информацию, которая помогла установить личности причастных. При участии сотрудников МВД и ФСБ подозреваемые были задержаны.

Сейчас один из фигурантов находится в колонии, отбывая пожизненное заключение за другие особо тяжкие преступления. А исполнитель убийства умер от болезни до того, как ему могли предъявить обвинение.

Уголовное дело передано в суд.