Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Сейчас один из фигурантов находится в колонии

МВД

Подписаться на Дзен.канал

Следствие установило, что в 1998 году один из подозреваемых, охваченный ревностью, решил избавиться от казанского бизнесмена. Он обсудил свой замысел с приятелем, и вместе они обратились к третьему знакомому — одному из авторитетов преступной группировки «Хади Такташ». За три тысячи долларов он согласился организовать преступление, подключив к нему ещё одного участника своей группировки. 28 января 1999 года предпринимателя застрелили на улице Серова в Казани.

Много лет спустя благодаря совместной работе специалистов, удалось найти информацию, которая помогла установить личности причастных. При участии сотрудников МВД и ФСБ подозреваемые были задержаны.

Сейчас один из фигурантов находится в колонии, отбывая пожизненное заключение за другие особо тяжкие преступления. А исполнитель убийства умер от болезни до того, как ему могли предъявить обвинение.

Уголовное дело передано в суд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Интересное в Казани

5 часов назад

Готовим как профи: 5 рецептов от казанского кейтеринга, с которыми справится даже новичок

почему в частном доме заводятся тараканы

Не у нас

день назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

ремонт балконов хрущевок в Москве

Не у нас

13 часов назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Не у нас

день назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Не у нас

день назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека

Не у нас

день назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях
Лонгриды
3 часа назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

С начала года в Татарстане зафиксировано уже 17...

Новости Казани

час назад

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Фестиваль «Нур»

7 часов назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран

Фестиваль «Нур»

5 часов назад

Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая

Не у нас

5 часов назад

Психологи назвали одно препятствие для карьерного роста
В Казани врачи спасли оторванный палец женщины
Новости Казани
час назад

В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

Не у нас

5 часов назад

В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанец решил проверить счетчик и потерял 363 тысячи рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

23-летняя Алина Загитова стала гостем шоу Евгении Медведевой
Где пройдет пятый Международный фестиваль медиа...
Интересное в Казани
6 дней назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР