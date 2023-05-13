29 предприятий Татарстана попали в новые санкционные списки Украины

29 предприятий Татарстана оказались в новых санкционных списках Украины, документ опубликован на официальном сайте президента Украины Зеленского.

Под украинские санкции попали швейная фабрика "Бугульма", Чистопольский часовой завод "Восток", Мамадышский промкомбинат, Актанышский агрегатный завод.

В списках есть логистические фирмы, компании, оказывающие охранные услуги, производители автомобильных запчастей, комплектующих для авто и иной техники.