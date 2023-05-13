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29 предприятий Татарстана попали в санкционные списки Украины

29 предприятий Татарстана попали в новые санкционные списки Украины
29 предприятий Татарстана попали в санкционные списки Украины

Фото: открытые источники

29 предприятий Татарстана оказались в новых санкционных списках Украины, документ опубликован на официальном сайте президента Украины Зеленского.

Под украинские санкции попали швейная фабрика "Бугульма", Чистопольский часовой завод "Восток", Мамадышский промкомбинат, Актанышский агрегатный завод.

В списках есть логистические фирмы, компании, оказывающие охранные услуги, производители автомобильных запчастей, комплектующих для авто и иной техники.

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