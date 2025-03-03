29 июня в Казани состоится VK Fest

В 2025 году один из крупнейших фестивалей VK Fest впервые состоится в Казани. В столице Татарстана его проведение запланировано на 29 июня.

Билеты уже поступили в продажу на сайте vkfest.ru, сейчас их можно приобрести по минимальной стоимости. Информация о месте проведения и списке участников появится позже.

Событие пройдёт с 14 июня по 20 июля в пяти городах. Помимо Казани, фестиваль примут Челябинск, федеральная территория «Сириус», Санкт-Петербург и Москва.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что организаторы давно хотели провести мероприятие в Казани, и в этом году им удалось воплотить задуманное. Она выразила надежду, что гости фестиваля смогут увидеть любимых артистов и блогеров, а само событие станет важной частью летнего сезона в городе.

Фестиваль организован в сотрудничестве с Республикой Татарстан.

В 2024 году VK Fest прошёл в пяти городах, в том числе впервые в Уфе и Красноярске. Тогда мероприятие собрало рекордные 205 тысяч посетителей и было занесено в Книгу рекордов России как крупнейшее по количеству артистов и развлекательных зон.

Актуальные новости о фестивале можно найти в его официальном сообществе во «ВКонтакте».

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