Новости Казани
· Служба новостей

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В РТ на этой неделе будет дополнительный выходной, который выпадает на 28 июня.Такого счасться не выпадает большинству жителей регионов РФ, но в Татарстане это именно так.

В эту среду мусульмане празднуют Курбан-байрам, и указом Раиса РТ день становится выходным. По словам главы отдела исполкома Казани Ильнура Шакирова, в Казани все готово к празднику жертвоприношения.

Чтение Корана стартует в городских мечетях с 2:30, в после праздничного намаза начнется жертвоприношение, которое можно совершить не только в среду, и 29 и 30 июня. В столице РТ определили для этих целей 17 специальных мест.
Вторник, 27 июня, как день предпраздничный, будет сокращен на час.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
12 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

13 часов назад

Разбитый автомобиль и странные сообщения: пропавшего в Татарстане пять дней назад рыбака нашли

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

8 странных и необычных идей: чем заняться в Казани, если захотелось экзотичного досуга

профессиональная дезинсекция от тараканов

Лонгриды

5 часов назад

"Черные" ритуальщики в охоте за легким заработком: подноготная похоронной сферы в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Найди свое моёженое! Казанцы дегустируют топ-20 необычных мороженых, которые стоит попробовать хотя бы раз

установка радиатора отопления екатеринбург в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

Мари Краймбрери, k-pop и даже свой кубок по футболу: как молодежь Казани отметила свой день

Новости Казани

день назад

Теперь запрещено: всех, у кого есть средства на банковской карте ждет сюрприз с 25 июня

Новости Казани

29 минут назад

28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

Лонгриды

9 часов назад

"Две тонны баурсака и заплывы на китайских лодках": как в Казани прошло празднование Поднебесного и традиционного Сабантуя

Новости Казани

день назад

Из Казани в Йошкар-Олу запустили дополнительный вагон

Новости Казани
11 часов назад

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Вносит свои коррективы: в пяти районах Татарстана обнаружили почвенную засуху

Новости Казани

час назад

Личная неприязнь: мужчина зарезал родного ножа

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт с сюрпризами! Как избежать штрафа при обустройстве дома и участка?

Новости Казани

2 часа назад

Появится новый фонтан: стало известно, какие работы проведут в парке "Сад рыбака" в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Ограничат движение: в Казани из-за триатлона нельзя будет ходить судам
Перекроют весь центр: в Казани из-за ночного забега будут перекрыты улицы
Новости Казани
3 часа назад

Перекроют весь центр: в Казани из-за ночного забега будут перекрыты улицы

Новости Казани

4 часа назад

Невосполнимая утрата: в мэрии Казани выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Латыпова

Новости Казани

6 часов назад

"Особенным его делает коллектив": в Казани завод отметил 235-летние

Новости Казани

7 часов назад

"Направят 1,4 млрд рублей": стало известно, что благоустраивают в Казани в 2023 году
Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной
Интересное в Казани
5 дней назад

Финальный штрих: подбираем макияж на выпускной