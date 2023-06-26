28 июня станет нерабочим днем: срочное заявление

В РТ на этой неделе будет дополнительный выходной, который выпадает на 28 июня.Такого счасться не выпадает большинству жителей регионов РФ, но в Татарстане это именно так.

В эту среду мусульмане празднуют Курбан-байрам, и указом Раиса РТ день становится выходным. По словам главы отдела исполкома Казани Ильнура Шакирова, в Казани все готово к празднику жертвоприношения.

Чтение Корана стартует в городских мечетях с 2:30, в после праздничного намаза начнется жертвоприношение, которое можно совершить не только в среду, и 29 и 30 июня. В столице РТ определили для этих целей 17 специальных мест.

Вторник, 27 июня, как день предпраздничный, будет сокращен на час.