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+27 градусов: казанцы жалуются на жару в квартирах и высокие счета за отопление

Появились предложения досрочно завершить отопит...

Екатерина Елисеева

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В Казани жители жалуются на жару в квартирах — температура достигает +27 градусов, а счета за отопление остаются прежними. По данным ТНВ, в некоторых случаях за тепло уходит до половины всей квартплаты.

Появились предложения досрочно завершить отопительный сезон, но эксперты считают это преждевременным. Температуру в домах регулируют управляющие компании.

Так, Валентина Шарафутдинова отметила, что из 10 тысяч рублей квартплаты 4 тысячи она платит за отопление, несмотря на сильную жару в помещении. Роберт Гилязетдинов также пожаловался на духоту, из-за которой, по его словам, страдает здоровье.

В управляющей компании объяснили, что перегрев может быть связан с близостью квартир к трубопроводам, и посоветовали использовать вентили или обратиться за ручной настройкой. В некоторых домах установлены автоматические регуляторы.

Госжилинспекция напомнила: допустимая температура — до 18 градусов, в угловых комнатах — до 20. При превышении этих норм жильцы могут потребовать перерасчёт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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