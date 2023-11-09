25 новых троллейбусов выйдут на городские маршруты в Казани

В Казани на городские маршруты выйдут 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22.

Они сделаны на Минском автозаводе по специальному заказу для Татарстана.

В мэрии Казани говорят, что эти машины имеют высокую маневренность, едут плавно, оснащены мягкими и комфортными сидениями, в салоне есть USB-розетки для гаджетов.

У троллейбуса есть автономная аварийная система, которая позволит машине проехать еще около двух километров в случае, если случится отключение или сбой энергоснабжения.

Первые троллейбусы выйдут на казанские маршруты с самым насыщенным потоком пассажиров.