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25 новых троллейбусов выйдут на городские маршруты в Казани

25 новых троллейбусов выйдут на городские маршруты в Казани

Фото: социальные сети

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В Казани на городские маршруты выйдут 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22.
Они сделаны на Минском автозаводе по специальному заказу для Татарстана.

В мэрии Казани говорят, что эти машины имеют высокую маневренность, едут плавно, оснащены мягкими и комфортными сидениями, в салоне есть USB-розетки для гаджетов.

У троллейбуса есть автономная аварийная система, которая позволит машине проехать еще около двух километров в случае, если случится отключение или сбой энергоснабжения.

Первые троллейбусы выйдут на казанские маршруты с самым насыщенным потоком пассажиров.

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