20 марта в Казани прошла эвакуация в 2 колледжах и техникуме

Утром в Казани на электронные почты как минимум трех учебных заведений поступили анонимные угрозы.

В связи с этим были эвакуированы студенты и сотрудники Торгово-экономического колледжа, Казанского медицинского колледжа и Техникума информационных технологий и связи. В настоящее время здания проверяют экстренные службы. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что 6 детей пострадали при учениях по эвакуации в татарстанской школе.