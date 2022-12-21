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19 елочных базаров открылись в Казани: где купить елочку - адреса и цены

19 елочных базаров открылись в Казани: где купить елочку - адреса и цены

Фото: vecher-anapa.ru

В Казани начали работу 19 елочных базаров, на которых можно приобрести елочку, сосну или пихту к наступающему Новому году. Работать все они будут до 31 декабря включительно по следующим адресам:

Авиастроительный район

  • ул. Павлова, 1
  • ул. Гудованцева, 69/3

Вахитовский район

  • ул. Чехова, 2

Кировский район

  • ул. Краснококшайская, 150/2
  • Ул. Батыршина, 20

Московский район

  • ул. Декабристов, 114
  • ул. Декабристов, 179

Ново-Савиновский район

  • ул. Адоратского, 33а
  • на пересечении ул. Адоратского и проспекта Ямашева (возле ТЦ «Имера»)
  • ул. Лаврентьева, 10

Приволжский район

  • ул. Зорге, 57
  • ул. Зорге, 68
  • ул. Зорге, 75
  • ул. Мавлютова, 17
  • пр. Победы, 56
  • ул. Фучика, 49
  • ул. Фучика, 105а
  • ул. Фучика, 72

Советский район

  • ул. Родины, 33а

Все елочки на этих базарах были выращены в специальных питомниках. Стоимость на зеленых красавиц устанавливается самими предпринимателями. В среднем, в 2022 году цена на ель начинается от 400 рублей за метр, на сосну - от 450 рублей, а на пихту - от 2,5 тысяч.

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