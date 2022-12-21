19 елочных базаров открылись в Казани: где купить елочку - адреса и цены

В Казани начали работу 19 елочных базаров, на которых можно приобрести елочку, сосну или пихту к наступающему Новому году. Работать все они будут до 31 декабря включительно по следующим адресам:

Авиастроительный район

ул. Павлова, 1

ул. Гудованцева, 69/3

Вахитовский район

ул. Чехова, 2

Кировский район

ул. Краснококшайская, 150/2

Ул. Батыршина, 20

Московский район

ул. Декабристов, 114

ул. Декабристов, 179

Ново-Савиновский район

ул. Адоратского, 33а

на пересечении ул. Адоратского и проспекта Ямашева (возле ТЦ «Имера»)

ул. Лаврентьева, 10

Приволжский район

ул. Зорге, 57

ул. Зорге, 68

ул. Зорге, 75

ул. Мавлютова, 17

пр. Победы, 56

ул. Фучика, 49

ул. Фучика, 105а

ул. Фучика, 72

Советский район

ул. Родины, 33а

Все елочки на этих базарах были выращены в специальных питомниках. Стоимость на зеленых красавиц устанавливается самими предпринимателями. В среднем, в 2022 году цена на ель начинается от 400 рублей за метр, на сосну - от 450 рублей, а на пихту - от 2,5 тысяч.

