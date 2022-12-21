19 елочных базаров открылись в Казани: где купить елочку - адреса и цены
Фото: vecher-anapa.ru
В Казани начали работу 19 елочных базаров, на которых можно приобрести елочку, сосну или пихту к наступающему Новому году. Работать все они будут до 31 декабря включительно по следующим адресам:
Авиастроительный район
- ул. Павлова, 1
- ул. Гудованцева, 69/3
Вахитовский район
- ул. Чехова, 2
Кировский район
- ул. Краснококшайская, 150/2
- Ул. Батыршина, 20
Московский район
- ул. Декабристов, 114
- ул. Декабристов, 179
Ново-Савиновский район
- ул. Адоратского, 33а
- на пересечении ул. Адоратского и проспекта Ямашева (возле ТЦ «Имера»)
- ул. Лаврентьева, 10
Приволжский район
- ул. Зорге, 57
- ул. Зорге, 68
- ул. Зорге, 75
- ул. Мавлютова, 17
- пр. Победы, 56
- ул. Фучика, 49
- ул. Фучика, 105а
- ул. Фучика, 72
Советский район
- ул. Родины, 33а
Все елочки на этих базарах были выращены в специальных питомниках. Стоимость на зеленых красавиц устанавливается самими предпринимателями. В среднем, в 2022 году цена на ель начинается от 400 рублей за метр, на сосну - от 450 рублей, а на пихту - от 2,5 тысяч.