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18 метеоритов в час - невероятное зрелище: жители Татарстана смогут посмотреть поток Лириды

Жители Татарстана смогут увидеть поток Лириды: падать будет до 18 метеоритов в час
18 метеоритов в час - невероятное зрелище: жители Татарстана смогут посмотреть поток Лириды

Фото: открытые источники

Эффектное астрономическое зрелище станет доступным жителям Татарстана. Метеорный поток Лириды - первый весенний звездопад - можно будет увидеть во второй половине апреля. По данным пресс-службы КФУ, ежегодный звездопад Лириды в этом году обещает быть достаточно слабым - в час будет падать до 18 метеоритов.

Наблюдать можно уже сейчас и до начала мая. По словам руководителя Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта КФУ Юрия Нефедьева, пик потока Лирид придется на 23 апреля.

"Этот поток бывал и очень сильным, например, в XVIII веке в атмосферу попадало до 700 частиц в течение часа", - рассказал ученый.

Жители Казани не смогут насладить звездопадом из-за засветки. Но если выбраться из города, подальше от светового "шума", то можно будет увидеть метеориты и загадать желание. Ученые советуют делать это с 23:00 до 3:00.

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