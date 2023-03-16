18-летний парень в Казани шутки ради скинул фото голого пениса 10-летней сестре своего друга и ее одноклассницам

В Казани 18-летний парень шутки ради скинул фото пениса 10-летней сестре своего товарища и ее одноклассницам

В Казани 18-летний парень шутки ради сбросил фото голого пениса в чат, где находилась младшая десятилетняя сестра друга и одноклассницы девочки. Об этом передает Telegram-канал Mash Iptash.

Сообщается, что парень хотел пошутить над другом, когда тот отвлекся. Он сделал фото, взял телефон товарища и отправил снимок в чат "лучшие подружки" в WhatsApp.

Шутку особенно оценил отец одной из школьниц, который увидел это фото в телефоне дочки. Он пошел в полицию, чтобы силовики "тоже посмеялись над шуткой". В итоге с разместившим фото молодым человеком работают следователи, ему грозит тюремный срок.

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