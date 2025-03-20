17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Прокуратура Казани проверила обращение образовательного учреждения о нарушении родителем права ученика на получение образования.

По закону родители обязаны обеспечить ребенку общее образование, а итоговые экзамены после 9-го класса являются обязательными. Согласно приказу Министерства просвещения РФ №232 от 4 апреля 2023 года, заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку подает сам ученик или его законный представитель.

Проверка показала, что 17-летний девятиклассник из одной из школ Казани не смог пройти собеседование, так как его мать отказалась подавать заявление. Из-за этого он оказался лишен возможности сдавать выпускные экзамены и получить аттестат.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мать оформить необходимые документы и обеспечить сыну право на образование. Дело находится в процессе рассмотрения.