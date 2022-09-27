Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которые дадут отсрочку от мобилизации

Минцифры РФ опубликовало список из 195 специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

"В перечень вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки в 2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше. <…> При заполнении заявлении на Госуслугах надо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении", — говорится в заявлении.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для отсрочки от призыва по частичной мобилизации сотрудники IT-компаний должны иметь высшее образование, а 27 сентября ведомство откроет на портале Госуслуг форму на получение отсрочки.