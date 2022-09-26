«Знаем не по наслышке»: власти Казани выразили соболезнования в связи со стрельбой в школе Ижевска

Власти Казани высказали искренние слова соболезнования жителям Удмуртии в связи со стрельбой в школе № 88 города Ижевска. Все случилось сегодня, 26 сентября. Утром вооруженный мужчина в черном ворвался в школу и начал стрелять. По последним данным СК, погибли 13 человек, включая семерых детей. Ранен 21 человек, из них 14- дети.

"Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами. Наши соболезнования семьям погибших", - заявили в исполкоме Казани.

Раненым пожелали скорейшего выздоровления, а родственникам раненых и погибших - сил и терпения, чтобы преодолеть это тяжелое испытание.