«Достал причиндалы»: в Казани извращенец пристал к девушкам и... рассмешил их до слез

В Казани неизвестный извращенец решил пристать к двум девушкам. Он достал половой орган и начал заниматься самоудовлетворением у них на глазах. Историю с неожиданным финалом рассказывают в социальных сетях. Сообщается, что все случилось у Московского рынка.

"Вытащил свои причиндалы и давай рукоблудить. Подошел сначала к ним сзади и поднял одну, после начал приставать. Одна из девушек ждала такси, он ей сообщил, что ему нужно на Лукина. Предположительно, живет там", - сообщили очевидцы.

Но девушки не испугались и дружно начали смеяться, чем ввергли извращенца в шок.

Казанцы отметили, что видели этого мужчину и ранее.

"Вчера шла с коляской, он был передо мной - терся об угол дома без штанов. Позвонила мужу, этот скрылся во двор. Будьте аккуратны!", - пишут казанцы.