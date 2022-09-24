Жена Антона Макарского заявила об угрозах мужа в случае развода

Певец и актер Антон Макарский и его жена Виктория приняли решение покинуть шоу-бизнес несколько лет назад. Поначалу Антон отказался от ролей в кино, а потом и вовсе принял решение уйти со сцены ради своей семьи.

Пара с детьми переехала в загородный дом в Сергиевом Посаде.

Супруги никогда не скрывали своих взаимоотношений и того, что ни один раз находились на грани развода. Но не смогли развестись.

"Виктория, я тебя убью, если ты со мной разведешься", — заявил в интервью Макарский.

Звездные супруги находятся в браке чуть больше 20 лет. За это время они родили двоих детей — сына и дочку. Однако стоит Виктории надеть чуть посвободнее одежду, как в Сети появляются слухи о новой беременности.