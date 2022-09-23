В Госдуму внесли проект закона о списании долгов по кредиту, если мобилизованный погибнет

В Государственную думу РФ внесен проект федерального закона, по которому в случае гибели мобилизованного в зоне СВО его обязанности по кредитам будут полностью прекращены. Долги не лягут на плечи других членов семьи, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отмечает, что проект разработан для поддержки законных интересов заемщиков, которые были призваны на военную службу по мобилизации или по контракту и лиц, находящихся у них на иждивении.

Кроме того, проект закона закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, установленный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода.