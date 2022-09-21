"Нет, это не революция. Вот то, что будет ротация политической элиты, то, что будет действительно новая политика, то, что действительно неизбежны изменения в Конституции, в основном законодательстве, экономические реформы, причем такие прорывные экономические реформы с пришествием во власть, во властную элиту людей, скажем, такого типа технократов, это молодое поколение будет, вот уже где-то 1970-е гг., начало 1980-х гг., это я абсолютно четко могу по планетным циклам сказать. Это будет начиная с нынешнего года до где-то 2024 года. То есть мы будем жить в совершенно другой стране, которой мы можем действительно по-настоящему гордиться, причем где-то даже в провинции, везде", - заявил Глоба в 2020 году.
Павел Глоба: «К 2024 году мы будем жить в совершенно другой стране»
21.09.2022, 13:22 486
Советский и российский астролог Павел Глоба 2,5 года назад в интервью Общественному российскому телевидению дал прогноз для России, и именно сейчас о нем вспомнили. Кажется, предсказания астролога начали стремительно сбываться.
Тогда ведущая программы "Отражение" задала вопросу гостю Павлу Глобе о наступающем годе Крысы.
Астролог заявил, что с этого года начнет меняться все для России.
Сейчас его слова вспомнили в связи с резкими общественно-политическими изменениями. 21 сентября 2022 года, сегодня, в РФ объявлена частичная мобилизация. А глава государства Владимир Путин выступил с заявлением о давлении на Россию стран Запада, в котором у России остается только один выход - оказать яростное сопротивление и дать достойный отпор.
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