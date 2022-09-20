Это не то, что кажется: главврач Боткинской больницы рассказал о симптомах очень странной ОРВИ

Главный врач Боткинской больницы в Петербурге Денис Гусев рассказал россиянам о симптомах очень странной ОРВИ, которая на самом деле таковой не является. Именно так сейчас проявляет себя коронавирус, пишет "Фонтанка".

По словам доктора, больные жалуются на насморк, першение в горле, легкий сухой кашель и озноб. Повышается температура. Многие думают, что "подхватили" ОРВИ, но все куда сложнее.

Как разъяснил Гусев, реже наблюдается поражение дыхательных путей, хотя в последнее время число граждан с КТ-2 и КТ-3 увеличилось. Тем не менее, чаще коронавирусная инфекция поражает верхние дыхательные пути.